Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
Депутатці від "Слуги народу" загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоновану ТВ-трансляцію матчу "Динамо" – "Барселона"
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду
Помер колишній депутат Георгій Крючков
Помер колишній депутат Георгій Крючков
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
​В Кривому Розі на хабарництві попались одразу 11 поліцейських
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Розчленування Боснії: навіщо воно Путіну
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Мовний омбудсман запропонував перейменувати міста з російськими коренями у назвах
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
Что такое NFT: временный тренд или новая реальность?
ГоловнаПолітика

Потураєв: "Позбавлення мандата Разумкова буде політичною помилкою"

"Коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури".

Потураєв: "Позбавлення мандата Разумкова буде політичною помилкою"
Микита Потураєв
Фото: facebook/Слуга народу

Народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що позбавлення мандата ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова буде "політичною помилкою".

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Він був першим номером у списку і точно був членом фракції... Мав бути членом фракції. Коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури", - зазначив Потураєв.

Він також розповів, що не знає, чи буде розглядатися на з'їзді "Слуги народу" питання позбавлення Разумкова мандата. Однак сам він вважає, що це було б неправильне рішення.

"Гадки не маю. Ніхто цього не обговорює... Я вважаю, що це була б політична помилка", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Разумков вважає, що розгляд питання про позбавлення його мандата відбудеться на з’їзді "Слуги народу", але це буде порушенням закону.

Розгляд позбавлення Разумкова мандата на з’їзді партії анонсував її голова перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент він навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень. Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

З’їзд "Слуги народу" заплановано провести в листопаді.

7 жовтня Верховна Рада звільнила Разумкова з посади спікера, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Стефанчука. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також