"Коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури".

Народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що позбавлення мандата ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова буде "політичною помилкою".

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Він був першим номером у списку і точно був членом фракції... Мав бути членом фракції. Коли він був обраний спікером, то мав написати заяву на вихід із фракції, як це треба відповідно до процедури", - зазначив Потураєв.

Він також розповів, що не знає, чи буде розглядатися на з'їзді "Слуги народу" питання позбавлення Разумкова мандата. Однак сам він вважає, що це було б неправильне рішення.

"Гадки не маю. Ніхто цього не обговорює... Я вважаю, що це була б політична помилка", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Разумков вважає, що розгляд питання про позбавлення його мандата відбудеться на з’їзді "Слуги народу", але це буде порушенням закону.

Розгляд позбавлення Разумкова мандата на з’їзді партії анонсував її голова перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент він навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень. Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

З’їзд "Слуги народу" заплановано провести в листопаді.

7 жовтня Верховна Рада звільнила Разумкова з посади спікера, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Стефанчука.