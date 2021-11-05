Кличко звільнив заступника за провал на будівництві Подільського мосту

Густєлєв "божився, що все робиться і рухається до завершення".

Голова КМДА Віталій Кличко звільнив свого заступника Олександра Густєлєва за зрив термінів будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту. Таким чином Кличко публічно визнав, що до кінця року міст не відкриють для автомобільного руху з Подолу на Троєщину.

Про це повідомляється у соцмережах Кличка.

"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат", - заявив Кличко.

За його словами, Густєлєв "не зміг раціонально організувати роботу", але постійно "божився, що все робиться і рухається до завершення".

Густєлєв займав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з лютого 2020 року. Перед тим він п'ять років очолював комунальну корпорацію "Київавтодор".

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з трьох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.

Запустити автомобільний рух на Подільському мосту Кличко раніше обіцяв ще у 2020 році. Тоді у зриві термінів він звинувачував жителів Русанівських садів, які заважали руху будівельної техніки.