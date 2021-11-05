Ярош не виключає повернення в політику

При цьому він уточнив, що команди, яка відповідає його критеріям, поки що немає.

Новопризначений радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявив, що не відкидає можливості свого повернення в політику.

Про це він розповів Радіо НВ.

При цьому він уточнив, що команди, яка відповідає його критеріям, поки що немає.

"Я розраховував після війни займатися такими речами, бо складно роздвоюватись, але війна, бачте, не завершується. При цьому вважаю, що зараз дуже потрібна об'єднана державна опозиція, яка буде ширшою за націоналістичну, але й націоналісти там повинні брати участь; потрібна хороша, професійна та патріотична команда на чолі держави. Якби така команда була сформована, я б із задоволенням брав у ній участь", — зазначив Ярош.

Нагадаємо, 2 листопада Ярош повідомив, що його призначено радником головнокомандувача ЗСУ.

у 2014 році Ярош балотувався на виборах президента України, посівши 11-е місце. Пізніше Яроша обрали до парламенту у 39-му окрузі в Дніпропетровській області. У роботі парламенту, втім, він практично не брав участі.

У 2013 році Ярош став засновником організації "Правий сектор", яка пізніше перетворилась у партію на базі Української національної асамблеї. В кінці 2015 року Ярош пішов із "Правого сектору" через розбіжності з іншими керівниками руху та створив новий під назвою "Державницька ініціатива Яроша".

Зараз керівником однойменної громадської організації є депутат Верховної Ради Андрій Шараськін.