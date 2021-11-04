В Україні планують створити понад 350 центрів безпеки, що обʼєднують поліцію, пожежну й екстрену меддопомогу, – Чернишов

В Україні планують створити понад 350 центрів безпеки, які об’єднують пожежну й екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації. Нині функціонують уже 36 таких центрів, повідомив на форумі "Україна 30" міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Створення умов, у яких кожна людина почувається захищеною, – одне з найважливіших завдань реформи децентралізації та нової регіональної політики Уряду. Відтак наразі у громадах розбудовується мережа центрів безпеки, які об’єднують пожежну, екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину модель безпекової комунікації. У планах – створити понад 350 таких центрів й охопити ними громади в усіх регіонах України. Вони забезпечать цілодобове реагування на запит людини про екстрену допомогу до 20 хвилин. Наразі ж понад 300 громад ще не мають на своїй території місцевих або добровільних пожежно-рятувальних підрозділів. Уряд працює над тим, аби у короткостроковій перспективі це було виправлено", – цитує Олексія Чернишова пресслужба Мінрегіону.

Основним завданням центрів безпеки є ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій, а також надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах.

За словами Олексія Чернишова, Мінрегіон спільно з Міністерством внутрішніх справ та Міністерством охорони здоров’я розробили наказ, що визначає чіткі критерії для створення центрів безпеки, серед яких — доступність, спроможність та якісна інфраструктура.

Наразі найбільша кількість таких центрів – у Донецькій області (16). Схожі центри створили в Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Черкаській, Закарпатській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

Окрім того, разом з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією Мінрегіон бере участь у реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади".

"Йдеться про офіцера Нацполіції, який живе та працює в певній територіальній громаді. Його головні завдання – забезпечувати порядок, запобігати правопорушенням і вирішувати можливі конфлікти ще на стадії їх зародження. Наразі у 19 регіонах України працюють 450 поліцейських офіцерів громади, діяльність яких охоплює 279 тергромад. Цей показник буде зростати — разом з колегами з МВС активно працюємо над цим", — наголосив міністр Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відкрив Центр безпеки громадян у місті Новогродівка на Донеччині.