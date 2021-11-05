"Голос" заявив про блокування відрядження його депутатів до США

Політична партія "Голос" заявила про блокування відрядження її депутатів до Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у заяві партії.

"Для організації поїздки ми не просили у будь-яких представників влади ані фінансування, ані візової підтримки, ані дипломатичних паспортів, ані зустрічі чи супроводу, адже звикли самостійно вирішувати подібні питання. Ми хочемо користуватися виключно своїми правами народних депутатів, керівників і членів політичної партії на здійснення політичної діяльності за кордоном в інтересах України", - йдеться у заяві.

У "Голосі" уточнили, що до США мали поїхати п'ять нардепів від фракції на офіційне запрошення американської сторони, які повинні були зустрітися з американськими високопосадовцями, аналітичними центрами, лідерами української діаспори.

"Однак офіційне відрядження делегації "Голосу" умисно зірване через штучні бюрократичні перепони. Ми стверджуємо, що за блокуванням відрядження п’яти народних депутатів «Голосу» стоять люди президента Зеленського і пряма вказівка Банкової. Наскільки нам відомо, це вже другий випадок, коли Офіс президента блокує офіційні поїздки народних депутатів до США. Ми вважаємо такі дії влади прямим переслідуванням опозиції, безпідставним обмеженням нашої політичної діяльності та наступом на фундаментальні демократичні інститути", - заявляють у "Голосі".

Такий підхід там вважають радянським.

"Нам прикро, що на тридцять першому році незалежності України представникам молодої прогресивної ліберальної партії доведеться, як дисидентам минулого століття, долати океан у приватному порядку", - резюмували в "Голосі".