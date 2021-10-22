У "Голосі" заявили, що спроби відсторонити Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили

У липні деякі депутати "Голосу" заявили про зміну керівника фракції, однак у Регламентному комітеті сказали, що цього не відбулося через недостатню кількість голосів і порушення процедури.

У партії "Голос" заявили, що оголошення головою парламенту Русланом Стефанчуком листа окремих виключених з політсили народних депутатів про зміщення з посади очільника фракції Ярослава Железняка не мають юридичної сили.

На сторінці партії в Facebook заявили, що це також є порушенням законодавства.

"Згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії «Голос» у Верховній Раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів. Ані фракція «Голос» у парламенті, ані Політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній Раді, а заступником голови фракції — Роман Костенко", – йдеться у повідомленні.

Тим часом народна депутатка Юлія Клименко заявила про звільнення Ярослава Железняка від обов'язків голови фракції "Голос". За її словами, таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще чотири місяці тому, але "блокувалося колишнім головою Верховної Ради". Про це Клименко написала на своїй сторінці в Facebook.

"На наступному засіданні фракції оберемо нового керівника фракції та заступника в цивілізований спосіб", – заявила вона.

У червні десять депутатів Верховної Ради від "Голосу" заявили про розкол фракції. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

У липні нардепка від фракції "Голос" в парламенті Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечує, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.

Згодом Регламентний комітет Ради роз'яснив ситуацію із заявами про звільнення Железняка з позиції голови фракції "Голос". За словами джерел у комітеті, зміни голови фракції "Голос" не відбулося через недостатню кількість голосів і порушення процедури.

У липні з партії "Голос" вийшли семеро народних депутатів. Тепер у парламентській фракції семеро партійних членів. В складі партії лишилися Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Сергій Рахманін, Інна Совсун, Володимир Осадчук, Леся Василенко та Ярослав Рущищин.

Заяви про вихід відбулися на тлі тривалих міжусобиць, що почалися в партії після того, як її лідер Святослав Вакарчук склав мандат і відійшов від справ.