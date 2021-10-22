​Львів відмовився віддати останки агента НКВС у Росію, попри рішення суду

"Поки наші громадяни не повернуться додому, ми позитивного рішення Кузнєцова приймати не будемо".

Виконавчий комітет Львівської міської ради відхилив вимогу Верховного суду щодо передачі останків агента НКВС Миколи Кузнєцова до Росії.

Про це повідомляється на сайті мерії.

Агент НКВС Микола Кузнецов загинув 9 березня 1944 року під час бою із загоном УПА у Львівській області. Його поховали на Пагорбі слави у Львові і посмертно присвоїли звання героя Радянського Союзу.

Родичі Кузнєцова уже кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки не можуть доглядати за могилою на відстані. Також про це просив губернатор Свердловської області Росії.

У жовтні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов племінниці Кузнєцова Маргарити Брюханової, зобов'язавши дозволити перепоховання останків енкаведиста з Пагорбу слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Мер Львова Андрій Садовий раніше казав, що останки Кузнєцова можна обміняти на полонених українців, і сьогодні підтвердив цю позицію.

"Поки наші громадяни не повернуться додому, ми жодного позитивного рішення щодо праху Кузнєцова приймати не будемо. Це принципова позиція громади міста", - заявив Садовий.