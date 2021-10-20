Суд зобов’язав Львівську міськраду передати останки агента НКВС Кузнєцова до Росії

Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради віддати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію.

Як повідомляє Zaxid.net, раніше львівська мерія неодноразово відмовлялася провести ексгумацію і передати рештки радянського агента його родичам у Єкатеринбурзі. Племінниця радянського агента НКВС Маргарита Брюханова подала на міську раду Львова до суду.

27 жовтня Львівський окружний адмінсуд зобов’язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Миколи Кузнєцова й це рішення мерія не змогла оскаржити в апеляції. Після цього Маргарита Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов’язати ЛМР дозволити перепоховання її дядька.

Касаційний адмінсуд підтвердив, що Маргарита Брюханова зібрала всі документи, необхідні для перепоховання родича, а СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міська рада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання. Тож 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. У п’ятницю, 22 жовтня, виконком Львівської міськради вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Миколи Кузнєцова на вимогу суду.

Нагадаємо, прохання передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова надійшла від губернатора Свердловської області РФ в травні 2018 року. Родичі Кузнєцова хочуть перепоховати його в Єкатеринбурзі.

У лютому 2020 року Виконавчий комітет Львівської міської ради не погодився передати останки Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що останки Кузнєцова можна обміняти на полонених українців.

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник загинув в березні 1944 року в Львівській області під час бою з УПА. У роки Другої світової війни Кузнєцов діяв під прикриттям на території України. Радянський агент провокував каральні акції німців проти українського підпілля і цивільного населення. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Ексгумацію останків, які могли належати диверсанту, провели в 1959 році. Підтвердження, що вони належать Кузнєцову, надав радянський академік Герасимов. Прах Кузнєцова в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові.