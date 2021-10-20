Апеляційний суд відмовив Медведчуку в позові до Шкіряка щодо захисту честі і гідності

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу ексрадника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка на рішення Оболонського райсуду Києва, який зобов'язав його спростувати свої слова на адресу нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це Шкіряк повідомив у фейсбуці.

"Перемога! Зорян Шкіряк виграв апеляцію у путінського кума! Україна перемогла мордор! Щойно Київський апеляційний суд задовільнив мою апеляційну скаргу та скасував сумнівне рішення Оболонського суду! Медведчуку повністю відмовлено у його позові до мене! Справедливість є", - написав він.

Шкіряк подякував своїм адвокатам, які "надали беззаперечні аргументи нашої правоти".

Нагадаємо, у травні Медведчук виграв суд у Шкіряка щодо захисту честі і гідності. Оболонський суд визнав недостовірною інформацію, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію Медведчука, поширену Шкіряком 28 січня 2016 року на своїй сторінці в Facebook такого змісту: "...Він активний представник держави-агресора і рупор російських терористів в Мінському процесі.., ...державного зрадника, адепта "русского мира" і агента російських спецслужб в Україні... Медведчука! Цього засланого ... потрібно судити!"

Також суд визнав недостовірною такого змісту: "...Медведчук був завербований агентом КДБ СРСР ще зі своїх студентських років".

Шкіряка зобов'язали спростувати свої слова шляхом публікації на сторінці в Facebook резолютивної частини цього рішення справи протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили.