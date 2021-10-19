ДБР запідозрило причетність Медведчука до імпорту в Україну російського дизелю за заниженими цінами

Державне бюро розслідувань заявило, що перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата Віктора Медведчука.

На сайті ДБР повідомляється, що на початку цього місяця в Україну зайшли два танкери з дизелем, який може бути пов'язаний з Медведчуком.

"За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне. Задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією профільного видання Enkorr, на початку жовтня в порт Миколаєва прибули танкери SW CAP Ferrat I і Zefirea з італійським дизельним пальним. Оператором поставки був трейдер Coral Energy.

ДБР вважає, що насправді дизель може мати російське походження.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) слідчі ДБР разом зі спеціалістами торгово-промислової палати і Держмитслужби оглянули судна та відібрали зразки дизпалива для дослідження.

Нагадаємо, що Coral Energy весною 2021 року мав замінити Proton Energy Group S.A. в ланцюжку поставок продукції компанії "Роснафта" в Україну. Швейцарську Proton пов'язували з Медведчуком, хоча він заперечував цей зв'язок.