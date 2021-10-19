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"Нова пошта" знизила тариф на доставку в поштомати

Спеціальний тариф 35 гривень діятиме з 19 жовтня і до кінця року.

"Нова пошта" знизила тариф на доставку в поштомати
Фото: facebook.com/nova.poshta.official

Компанія "Нова пошта" встановила єдиний тариф на доставку у поштомат - 35 гривень. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме з 19 жовтня і до кінця року.

Пресслужба компанії повідомляє, що тариф діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України.

Крім того, протягом дії акційного тарифу за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати" не будуть стягувати комісію.

Також повідомляється, що до кінця року "Нова пошта" планує розширити мережу поштоматів до 17 тисяч.

раніше повідомляли, що "Нова пошта" вирішила створити власну авіакомпанію. Вона називатиметься Supernova Airlines та буде займатися міжнародними вантажними перевезеннями.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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