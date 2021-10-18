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Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Півлітрова пляшка горілки може подорожчати майже до 97 грн.

Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Фото: wikipedia.org

Міністерство економіки має намір підвищити мінімальні оптові і роздрібні ціни на алкогольні напої.

Проєкт постанови Кабінету міністрів оприлюднено для громадського обговорення на сайті відомства в понеділок, 18 жовтня.

У разі ухвалення постанови роздрібна ціна 0,5 л алкогольного напою із 40%-м вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн - з нинішніх 89,4 грн до 96,82 грн, пише Інтерфакс-Україна.

У документі уточнюється, що мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100%-го спирту, використовуваного під час розрахунків розміру податкових зобов'язань при виробництві горілки і ЛГВ, у разі підвищення цін становитиме 368,84 грн із ПДВ (у 2018 році - 321,34 грн), а його роздрібна ціна - 484,1 грн (у 2018 році - 447,02 грн).

Мінімальної вартості алкоголю залежно від його виду в постанові не зазначено.

Подорожчання алкоголю Мінекономіки пояснює зростанням середньої собівартості виробництва 1 л 100%-го спирту за період 2018-2021 років на 14,7% - із 139,82 грн до 160,41 грн. Відомство уточнює, що зростання мінімальних цін на алкоголь дасть змогу збільшити одержуваний його виробниками прибуток з 1 грн/л 100%-го спирту до 20 грн/л.

У міністерстві очікують, що зростання мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв приведе до зростання надходжень до державного та місцевого бюджетів на 300 млн грн і знизить кількість смертей, що сталися через вживання алкоголю, оскільки зростання цін на алкогольні напої на 10% веде до зниження на 32% кількості випадків смертей, зумовлених їх уживанням.

За даними Мінекономіки з посиланням на дослідження ВООЗ, алкоголем спричинена приблизно кожна п'ята смерть у 30 європейських країнах серед осіб віком 15-19 років і приблизно кожна четверта смерть у віковій групі 20-24 років.

У травні Мінекономіки вже пропонувало підвищити мінімальні оптові й роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби. Півлітрова пляшка горілки мала подорожчати із 89,4 грн до 95 грн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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