Росія заповнила газом першу нитку "Північного потоку - 2"

Компанія Nord Stream 2 заповнила газом першу нитку трубопроводу "Північний потік - 2", який проклали дном Балтійського моря з Росії до Німеччини.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

"Нитка заповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубічних метрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі. Такого тиску досить, щоб в подальшому розпочати транспортування газу", - заявила компанія.

Нагадаємо, що першу нитку побудували 11 червня, а почали заповнювати газом на початку жовтня. Друга нитка також побудована і знаходиться на завершальній стадії робіт перед введенням в експлуатацію.

У вересні 2021 року німецький регулятор Bundesnetzagentur почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". На розгляд цього питання агентство має чотири місяці.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.