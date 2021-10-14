Рада розглядатиме проєкт бюджету-2022 на засіданні 20 жовтня, – Стефанчук

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2022 рік на засіданні 20 жовтня. Про це на брифінгу повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він не зазначив, чи відбуватиметься розгляд у позачерговому, чи в черговому режимі.

17 жовтня драфт бюджету розглядатиме профільний комітет.

"У нас 17 числа засідання комітету, 20 будемо голосувати бюджет в залі у першому читанні. Наскільки я знаю, показники, які сьогодні закладаються (на безпеку і оборону. – Ред.) і щодо яких йде дискусія, то вони на великий відсоток більші, ніж все це було до цього", – зазначив він.

Закладені в проєкт зарплати медичним працівнивкам голова Верховної Ради назвав безпрецедентними.

"Ми маємо відшукувати джерела, звідки ми будемо це робити, тому ми маємо приймати і низку так званих ресурсних законів, вони теж будуть стояти в порядку денному Ради", – додав він.

Один з "ресурсних", податковий проєкт закону 5600, за словами Стефанчука, можуть розглянути за 2-3 години завдяки спецпроцедурі.

Нагадаємо, що 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс – 29,1 гривні до долару США.

Доходи визначені на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів – 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету – 6% ВВП.

24 вересня глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада планує 20 жовтня зібратися на позачергове засідання для ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік.