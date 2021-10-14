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Рада розглядатиме проєкт бюджету-2022 на засіданні 20 жовтня, – Стефанчук

17 жовтня його мають розглянути в комітеті. 

Рада розглядатиме проєкт бюджету-2022 на засіданні 20 жовтня, – Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2022 рік на засіданні 20 жовтня. Про це на брифінгу повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він не зазначив, чи відбуватиметься розгляд у позачерговому, чи в черговому режимі. 

17 жовтня драфт бюджету розглядатиме профільний комітет.

"У нас 17 числа засідання комітету, 20 будемо голосувати бюджет в залі у першому читанні. Наскільки я знаю, показники, які сьогодні закладаються (на безпеку і оборону. – Ред.) і щодо яких йде дискусія, то вони на великий відсоток більші, ніж все це було до цього", – зазначив він.

Закладені в проєкт зарплати медичним працівнивкам голова Верховної Ради назвав безпрецедентними. 

"Ми маємо відшукувати джерела, звідки ми будемо це робити, тому ми маємо приймати і низку так званих ресурсних законів, вони теж будуть стояти в порядку денному Ради", – додав він.

Один з "ресурсних", податковий проєкт закону 5600, за словами Стефанчука, можуть розглянути за 2-3 години завдяки спецпроцедурі. 

Нагадаємо, що 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Він ґрунтується на макроекономічному прогнозі, згідно з яким передбачається зростання реального ВВП на 4,6% після падіння на 4,8%. Інфляція прогнозується на рівні 7,3%. Середньорічний курс – 29,1 гривні до долару США.

Доходи визначені на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів – 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету – 6% ВВП.

24 вересня глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада планує 20 жовтня зібратися на позачергове засідання для ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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