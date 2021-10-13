Україна може отримати транш у $1,4 млрд МВФ до кінця 2021-го, - JP Morgan

Україна може отримати транш Міжнародного валютного фонду у жовтні-грудні 2021 року в розмірі приблизно 1,4 млрд доларів США.

Про це повідомляє J.P. Morgan у жовтневих матеріалах EMEA EM Emerging Markets Research, якими володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що МВФ виплатить транш у $1,4 млрд у четвертому кварталі 2021 року, але розглядає можливий діапазон цієї суми від $1млрд до $1,5 млрд", - зазначили аналітики J.P. Morgan.

Однак, як зазначається, враховуючи розподіл SDR, Фонд може виплатити меншу суму.

Аналітики також вважають, що Національний банк продовжить тренд на підвищення облікової ставки і вже у січні-березні 2022 року вона збільшиться з нинішніх 8,5% річних до 9%, у другому кварталі - до 9,25%, у четвертому - до 9,5%.

Щодо прогнозу зростання української економіки J.P. Morgan не вніс зміни у свої квітневі оцінки і очікує зростання реального ВВП України у 2021 році на 4,5%, у 2022 році - на 5%.

Водночас J.P. Morgan підвищив прогноз середньорічної інфляції в Україні до 9,2% у 2021 році порівняно з квітневими очікуваннями на рівні 9%, а у 2022 році - до 7,8% порівняно з 7,3%. Аналітики вважають, що на кінець цього року інфляція становитиме 9,5%, а наприкінці 2022 року - 8%.

Як очікує J.P. Morgan, курс гривні у середньому за 2021 рік вийде на показник 27,4 грн/$, а наприкінці року буде на рівні 27,5 грн/$. Водночас у 2022 році його аналітики очікують девальвацію до 27,9 грн/$, на кінець наступного року - 28,5 грн/$.

Дефіцит платіжного балансу у 2021 році очікується на рівні 1,6% ВВП, а наступного - 2,3% ВВП. Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2021 року J.P. Morgan прогнозує на рівні 3,9%, у 2022 році - 3,2%.

Як повідомляли, МВФ у жовтневому прогнозі WEO погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році до 3,5% із 4% у квітневому прогнозі.

У 2020 році українська економіка впала на 4% при середньорічній інфляції 2,7%. У 2021 році Міністерство економіки очікує зростання на 4,1% ВВП, Національний банк України прогнозує 3,8% ВВП.