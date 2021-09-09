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НБУ вчетверте з початку року підняв облікову ставку - до 8,5%

Рішення пов'язане з занадто високою інфляцією.

НБУ вчетверте з початку року підняв облікову ставку - до 8,5%
Фото: пресс-служба НБУ

Національний банк у четвер, 9 вересня, підвищив облікову ставку з 8,0% до 8,5% у зв'язку з високою інфляцією.

Про це на брифінгу оголосив голова правління НБУ Кирило Шевченко.

"Доводжу до вашого відома, що правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, Національний банк припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку четвертого кварталу. Ці рішення допоможуть утримати під контролем інфляційні очікування і розвернути напрямок інфляції в бік зниження", - сказав він.

Інфляція в Україні у липні вперше за три роки перевищила 10% і у серпні продовжила прискорюватися. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%. У наступному році зниження темпів інфляції триватиме - вона поступово повернеться до цілі 5%. 

Щоб прискорити сповільнення інфляції, НБУ вирішив згорнути деякі антикризові заходи. Зокрема, буде з 10 вересня припиняються операції із довгострокового рефінансування, а з 29 вересня - аукціони процентного свопу.

У випадку, якщо цих заходів виявиться недостатньо, Національний банк готовий вживати інші для повернення інфляції до цілі 5%.

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 21 жовтня.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%у квітні - до 7,5%, а у липні - до 8%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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