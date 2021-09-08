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ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво

Документ також робить неможливим подвійний продаж однієї нерухомості в незавершених будівництвах. 

ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Фото: Lb.ua

Верховна Рада на засіданні 8 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво.

За проєкт закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості, які будуть споруджені в майбутньому" (5991) проголосували 322 депутати. 

Одна з авторок законопроєкту нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк перед голосуванням за документ зазначила, що він має поставити "крапку" в багатьох справах нечесних забудовників.

"З ухваленням законопроєкту продавати квартири можна буде лише після того, як кожна квартира буде зареєстрована у відповідному реєстрі Міністерства юстиції. Більше ніяких подвійних і потрійних продажів, більше ніяких продажів у незаконних будівництвах", – заявила вона.

Документ покликаний запобігти утворенню "довгобудів". Забудовник матиме певну частку, яку він зможе продавати після того, коли будинок буде збудований. Це має захистити інвесторів у разі виникнення фінансових проблем у забудовника. 

В пояснювальній записці до документу зазначили, що основною метою проєкту закону є створення правових механізмів для гарантування державою речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано з дати набрання чинності проєктом закону. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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