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Три члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили подати у відставку, - ЗМІ

Причина - безрезультатне голосування за відсторонення Юрія Вітренка.

Три члени наглядової ради "Нафтогазу" вирішили подати у відставку, - ЗМІ
Фото: Радио Свобода

Троє незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вирішили подати у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна за підсумками сьогоднішнього засідання номінаційного комітету наглядової ради.

"Це (рішення про відставку, - ред.) пов'язано з новим витком конфлікту через те, що компанію очолює Юрій Вітренко і наглядова рада не може прийняти рішення про його звільнення", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання, у відставку вирішили подати голова наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Причина - безрезультатне голосування за відсторонення Юрія Вітренка через незгоду інших членів підтримати це питання.

Повідомляється, що всі шестеро чинних членів наглядової ради прибули до Києва і 6 вересня зустрічалися з прем'єром Денисом Шмигалем. Він закликав їх знайти спільну мову з Вітренком і не загострювати конфлікт.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Коболєва збитками "Нафтогазу" та витратами на лобізм.

Посаду голови "Нафтогазу" без конкурсу отримав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Його призначили терміном на рік.

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп США і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Наприкінці квітня майже всі члени наглядової ради "Нафтогазу" оголосили про свою відставку, однак потім вирішили залишитися ще на рік.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Нового голову правління члени ради мають обрати до 1 травня 2022 року.

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