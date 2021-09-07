Нардепи схвалили в другому читанні законопроєкт про стимулювання індустріальних парків

Починаючи з 2022 і протягом чотирьох років з бюджету на це мають виділяти по 2 млрд гривень.

Верховна Рада на засіданні 7 вересня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про стимулювання індустріальних парків (№4616-1). Документ передбачає закладання в бюджет на 2022 рік і наступні 4 роки по 2 млрд гривень для підтримки створення і функціонування ІП.

За проголосували 290 народних депутатів. Під час розгляду депутати відзначали, що законопроєкт не отримав висновків антикорупційного комітету. Секретар цього комітету Володимир Кабаченко додав, що в документі присутні корупціогенні фактори.

Передбачається створення уповноваженого державного органу, який реалізовуватиме державну політику щодо створення і функціонування індустріальних парків на території України. Його діяльність координуватиметься Кабінетом міністрів.

В Україні нині зареєстровано понад 50 індустріальних парків.

Законопроєкт 4616-1 визначає об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку та пропонує стимули для індустріальних парків.

Зокрема, до стимулів у першій редакції законопроєкту віднесли:

компенсацію керуючим компаніям, ініціаторам створення – суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;

компенсацію учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності (15-30% експорту – відшкодування 30% загальної суми відсоткових платежів за кредитом; 30-50% – відшкодування 50%, ≥50% – відшкодування 50%; ≥70% – відшкодування 70%);

часткову компенсацію інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших 3 років господарської діяльності в межах індустріального парку (15-30% експорту (в середньому протягом кожного з 3 років діяльності) – відшкодування 15% загальних капітальних витрат; 30-50% експорту – відшкодування 30%; ≥50% експорту – відшкодування 50%; ≥70% експорту – відшкодування 70%);

дозвіл вилучати землі для будівництва індустріальних парків, а також змінювати цільове призначення особливо цінних земель для створення та функціонування індустріальних парків;

дозвіл здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу ЦОВВ для проведення робіт із облаштування, будівництва, технічного обслуговування індустріальних парків.

"В Україні чинне законодавство про індустріальні парки надає незначні переваги їх учасникам, явно недостатні для того, щоб вони змогли стати каталізатором розвитку вітчизняної економіки", – йдеться у пояснювальній записці.

Очікується, що закон сприятиме перетворенню вітчизняних індустріальних парків на каталізатор промислового розвитку та залучення прямих інвестицій в українську економіку.

Індустральні парки – це облаштовані відповідною інфраструктурою території, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.