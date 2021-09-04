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Україна та США розвиватимуть електронний обмін податковою інформацією

Міністр економіки України зустрівся з керівництвом Служби внутрішніх доходів та Мінфіном США.

Україна та США розвиватимуть електронний обмін податковою інформацією
Фото: Макс Требухов

Україна та США погодилися розвивати електронний обмін податковою інформацією.

Про це йшлося під час зустрічі першого Міністра економіки України Олексія Любченка з керівництвом Служби внутрішніх доходів США (IRS), повідомили у Мінекономіки.

Окрім того, перший віце-прем‘єр-міністр України зустрівся з керівництвом Міністерством фінансів США. Сполучені Штати представляли заступник Міністра фінансів США з міжнародних відносин Енді Баукол, радник Міністра фінансів Девід Ліптон, голова Офісу технічної допомоги Феріс Фінк.

Любченко подякував американцям за допомогу у впровадженні реформ, забезпеченні сталого економічного зростання, а також боротьби з пандемією коронавірусу.

“Попри складний минулий рік, що характеризувався негативними економічними явищами, спричиненими пандемією коронавірусу, ми забезпечили макроекономічну стабільність в Україні та вийшли на економічне відновлення в цьому році”, – зазначив Міністр економіки України.

Він підтвердив прагнення продовжувати програми співпраці: “Ми розглядаємо нашу співпрацю з МВФ не тільки з точки зору отримання додаткового фінансування, що безперечно є важливим для подальшого сталого розвитку економіки України, але і з урахуванням того сигналу, який надає наша ефективна взаємодія з МВФ іншим міжнародним інвесторам. Це вкрай важливо для України”.

Любченко закликав надалі розширювати обсяги спільних програм технічної допомоги, насамперед щодо питань оптимізації управління державним боргом та розвитку інституцій з боротьби з економічними злочинами.

Сторони акцентували увагу приділили питанню запровадження санкцій. “Олексій Любченко заявив про зацікавленість у більш тісній співпраці з питань практичної імплементації санкцій, зокрема в максимально можливій синхронізації санкційної політики, в тому числі для запровадження вторинних обмежувальних заходів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почалася податкова амністія. Вона дозволяє громадянам легалізувати сірі доходи, не вказуючи джерела походження грошей та активів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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