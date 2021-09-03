Ціни на газ на українській біржі встановили історичний рекорд

Ціни на природний газ на ТБ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) на аукціоні в четвер, 2 вересня, встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 тис. гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ) на умовах передоплати.

Про це повідомляє "БізнесЦензор".

Це найвища ціна на українському ринку газу з моменту його відкриття в 2015 році, відзначає галузеве видання ExPro.

Так, ТОВ "Укр Газ Ресурс" продало 50 тис. кубометрів ресурсу вересня за ціною 20 100 грн за тис. куб. м (з ПДВ). Загалом, було реалізовано 5 лотів по 10 тис. куб. м, умови оплати - передоплата до 7 вересня.

Як зазначається, це перший продаж газу компанією на УЕБ з початку року. В останній раз компанія виходила на біржу в грудні 2020 року.

Основна причина зростання цін на природний газ в Україні - зростання котирувань на європейських хабах, хоча завдяки наявності значних запасів газу в українських сховищах, в тому числі у компаній-нерезидентів, ціни на газ на українській біржі нижчі за європейські (без урахування ПДВ).

Нагадаємо, європейські ціни на газ продовжують оновлювати історичні максимуми на тлі скорочення поставок "Газпромом" через Україну і Польщу. Напередодні ціна газу на ф'ючерсному ринку Європи досягла чергового історичного максимуму, перевищивши $ 645 за тис. куб. м.