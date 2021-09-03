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Ціни на газ на українській біржі встановили історичний рекорд

ТОВ "Укр Газ Ресурс" продало 50 тис. кубометрів за ціною 20 100 грн.

Ціни на газ на українській біржі встановили історичний рекорд
Фото: Depositphotos/fotogray

Ціни на природний газ на ТБ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) на аукціоні в четвер, 2 вересня, встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 тис. гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ) на умовах передоплати.

Про це повідомляє "БізнесЦензор".

Це найвища ціна на українському ринку газу з моменту його відкриття в 2015 році, відзначає галузеве видання ExPro.

Так, ТОВ "Укр Газ Ресурс" продало 50 тис. кубометрів ресурсу вересня за ціною 20 100 грн за тис. куб. м (з ПДВ). Загалом, було реалізовано 5 лотів по 10 тис. куб. м, умови оплати - передоплата до 7 вересня.

Як зазначається, це перший продаж газу компанією на УЕБ з початку року. В останній раз компанія виходила на біржу в грудні 2020 року.

Основна причина зростання цін на природний газ в Україні - зростання котирувань на європейських хабах, хоча завдяки наявності значних запасів газу в українських сховищах, в тому числі у компаній-нерезидентів, ціни на газ на українській біржі нижчі за європейські (без урахування ПДВ).

Нагадаємо, європейські ціни на газ продовжують оновлювати історичні максимуми на тлі скорочення поставок "Газпромом" через Україну і Польщу. Напередодні ціна газу на ф'ючерсному ринку Європи досягла чергового історичного максимуму, перевищивши $ 645 за тис. куб. м.

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