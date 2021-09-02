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"Укртранснафта" вперше прийняла британську нафту Flotta Gold

Сировину транспортують на переробку в Кременчук.

"Укртранснафта" вперше прийняла британську нафту Flotta Gold
Фото: twitter.com/NaftogazUkraine

"Укртранснафта" вперше прийняла нафту Flotta Gold, яка видобувається біля Оркнейських островів на півночі Шотландії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод. Нафта транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук»", - сказано в повідомленні.

Це уже сьомий сорт імпортної нафти, що транспортувався українськими нафтопроводами після Urals (Росія), Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США), El Sharara (Лівія), WTI (США), Saharan Blend (Алжир).

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