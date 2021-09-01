Перший вбивця, якого піймали за ДНК, вийшов на волю у Великобританії після 33 років тюрми

На рахунку злочинця - вбивство і зґвалтування двох неповнолітніх.

У Великобританії вийшов на волю вбивця Колін Пітчфорк. Він був першим злочинцем, якого визнали винним завдяки ДНК-аналізу.

Про це повідомляє BBC.

Пітчфорк зґвалтував та вбив 15-річну Лінду Манн у 1983 році і 15-річну Дон Ешфорт у 1986 році. Перший злочин залишався нерозкритим, поки після другого вбивства не затримали 17-річного знайомого Ешфорт.

Він навіть зізнався у її вбивстві, але обвинувачення було знято завдяки розробнику техніки ДНК-дактилоскопії Алексу Джеффрісу. Він виявив, що ДНК підозрюваного не співпадають зі зразками, знайденими на жертвах.

Пітчфорк спробував уникнути безпрецедентного масового ДНК-аналізу, який розпочався після цього, та його випадково здав товариш. Одна жінка почула, як цей чоловік розказував у пабі, що за гроші здав кров замість приятеля, і повідомила в поліцію.

Справжнього вбивцю затримали, і у 1988 році засудили до довічного ув'язнення.

В червні 2021 року комісія з умовно-дострокового звільнення визнала, що 61-річний Пітчфорк більше не загрожує суспільству, і 1 вересня він вийшов на свободу.

Він до кінця життя залишатиметься під наглядом.

Нагадаємо, що у липні в американській тюрмі помер серійний убивця Родні Алькала, жертвами якого стали щонайменше вісім осіб.