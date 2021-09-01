Погодні катаклізми вбили 2 млн людей за останні 50 років, - ООН

Кількість стихійних лих, пов'язаних зі зміною клімату, за останні 50 років збільшилась уп'ятеро. Їх жертвами стали понад 2 млн людей, а загальні збитки оцінюються у 3,64 трлн доларів.

Про це йдеться у свіжій доповіді Всесвітньої метеорологічної організації, пише Reuters. Опублікований у середу, 1 вересня, "Атлас" є найповнішим оглядом смертності та економічних збитків від погодних, водних та кліматичних екстремальних ситуацій.

В ньому зібрана інформація про 11 тисяч катастроф, що сталися протягом 1979 - 2019 років. Серед них - засуха в Ефіопії у 1983 році, внаслідок якої від голоду померли більше 300 тисяч людей, а також ураган "Катріна" - найбільш руйнівний катаклізм, що завдав збитків на 163,61 млрд доларів.

Звіт демонструє, що подібні катастрофи стають все частішими. Це черговий доказ того, що глобальне потепління призводить до збільшення природних катаклізмів.

Водночас щорічна кількість жертв від стихійних лих зменшується (з 50 тис. в 1970-х роках до 18 тис. у 2010-х) завдяки вдосконалення систем раннього попередження. Найбільша кількість смертей (91% із 2 млн загиблих) припала на країни, що розвиваються.

Нагадаємо, що на початку серпня міжурядова група експертів з питань змін клімату опублікувала безпрецедентний звіт, попередивши про неможливість зупинки глобального потепління без негайного скорочення викидів.

Зафіксована в Паризькій угоді ціль зупинити глобальне потепління на рівні 1,5°C (понад температуру доіндустріального періоду 1850-1900 рр.) малореальна, і за найгіршого сценарію до кінця сторіччя потепління становитиме 4,4°C.