США докладатимуть зусиль для збереження Україною статусу транзитера газу, - спільна заява країн

Сполучені Штати також здійснюватимуть заходи для недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

Сполучені Штати докладатимуть політичних та дипломатичних зусиль з метою збереження транзитної ролі України та забезпечення безпеки поставок природного газу.

Про це йдеться у спільній заяві двох країн, текст якої оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який сторони розглядають як загрозу для європейської енергетичної безпеки.

"Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї", - йдеться у заяві.

Зазначається, що уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.