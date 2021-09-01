Польські правоохоронці разом із прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, скупкою викрадених автомобілів та наркозлочинністю.
Як повідомляє Радіо Польща, затримані – троє українців та троє поляків.
За інформацією поліції, учасники банди з 2020 року займалися крадіжками транспортних засобів та купівлею викрадених автомобілів та запчастин до них по всій Польщі.
“В результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків – трьох громадян України та трьох громадян Польщі”, – повідомили в поліції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників чотири мотоцикли, автомобіль, автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих (3,46 млн грн). У них також виявили 1,5 кг амфетаміну, марихуану та готівку.
Усім чоловікам висунуті обвинувачення. Двох громадян України взято під тимчасовий арешт. Решта затриманих потрапили під нагляд поліції.
Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території столиці.