Загалом було заарештовано шість чоловіків – трьох громадян України та трьох громадян Польщі.

Фото: https://slaska.policja.gov.pl/ Фото з місця події

Польські правоохоронці разом із прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, скупкою викрадених автомобілів та наркозлочинністю.

Як повідомляє Радіо Польща, затримані – троє українців та троє поляків.

За інформацією поліції, учасники банди з 2020 року займалися крадіжками транспортних засобів та купівлею викрадених автомобілів та запчастин до них по всій Польщі.

“В результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків – трьох громадян України та трьох громадян Польщі”, – повідомили в поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників чотири мотоцикли, автомобіль, автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих (3,46 млн грн). У них також виявили 1,5 кг амфетаміну, марихуану та готівку.

Усім чоловікам висунуті обвинувачення. Двох громадян України взято під тимчасовий арешт. Решта затриманих потрапили під нагляд поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території столиці.