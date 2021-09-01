Що нового на ринку автострахування у 2021 році

Жорсткий локдаун і обмеження роботи транспорту змусили жителів міст задуматися про придбання автомобіля. Разом з тим, на дорогах з'явилося багато недосвідчених водіїв, що збільшило ймовірність створення аварійних ситуацій.

Як карантинні обмеження і поява великої кількості новачків на дорозі вплинули на ринок страхування? Сайт про фінанси Finance.ua, який запустив сервіс для підбору ОСЦПВ онлайн, розповів про зміни.

Сума страхових платежів у першому кварталі 2021 року зросла

Згідно з даними МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України), в першому кварталі 2021 року сума страхових платежів по ОСЦПВ виросла на 20% в порівнянні з показниками попереднього кварталу (до 1,3 млрд грн).

Всього уклали близько 1,8 млн договорів автоцивілки - на 0,5% більше, ніж торік. Не тільки збереженню, але і зростанню попиту посприяла і можливість оформити ОСЦПВ онлайн.

МТСБУ - це некомерційне об'єднання страхових компаній, мета якого виконувати гарантійні функції по відшкодуванню шкоди, заподіяної третім особам при дорожньо-транспортних пригодах.

Зросла кількість договорів, оформлених онлайн

Також, згідно даним МТСБУ зросла і кількість полісів, оформлених онлайн. Навіть після зняття жорстких обмежень тренд не знижується: якщо в березні 2020 року було оформлено близько 210 тис. страхових полісів онлайн, то вже в січні зареєстровано 304 тис. договорів.

Страховка авто, оформлена онлайн, працює так само, як і паперова. У разі ДТП або при оформленні запиту в страхову компанію винуватця аварії необхідно просто продиктувати або записати номер свого страхового поліса. Він знаходиться в базі МТСБУ і починає працювати з того моменту, як тільки був підписаний договір зі страховою компанією.

Перевірити, чи працює ОСЦПВ, можна на сайті МТСБУ за номером авто або номеру страхового поліса.

Частіше стали використовувати європротокол

Кількість ДТП, врегульованих за допомогою європротоколу, зросла практично в три рази: так, якщо у 2019 році було оформлено близько 1 600 електронних європротоколів, то у 2020 році цей показник зріс до 4 600.

Європротокол - це бланк, який дозволяє провести спрощену реєстрацію дорожньо-транспортної пригоди без залучення поліції. Такий бланк видається всім, хто оформив автоцивілку.

За допомогою європротоколу водії змогли зменшити кількість присутніх на моменті оформлення аварії людей, убезпечивши себе від зайвих контактів з людьми й прискоривши процес реєстрації ДТП.