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Де замовити дизайнерську кухню в Києві?

Замовляти кухні краще безпосередньо у виробника. Так ви отримаєте найвищу якість і зможете взяти участь в створенні проєкту.

Одне з обов'язкових приміщень у кожному будинку або квартирі це кухня. Кожен з нас щодня проводить там частину свого часу, і часто — чималу. Навіть родичі або знайомі, які заїхали в гості, хоча б раз туди зайдуть. Це означає, що кухня повинна відображати стиль господарів, бути зручною і мати весь необхідний функціонал.

Хоча поширений варіант — замовлення готових кухонь за стандартним дизайном, він не підійде тим, хто хоче отримати по-справжньому комфортну кухню. У такого рішення багато мінусів, головні з яких — шаблонність і нездатність ідеально встати у конкретне приміщення. Люди, які цінують якість, вирішать замовити кухню преміум-класу за індивідуальними параметрами. Дизайнерська кухня на замовлення буде відповідати навіть детальним вимогам і стане найзатишнішим місцем в будинку.

Де замовити кухню за індивідуальним проектом?

Виробник Maestro Kitchen by ETC пропонує дизайнерські кухні класу преміум в Києві. Оформити заявку можна на офіційному сайті компанії, там само розміщені приклади дизайну кухонь, виконані для попередніх клієнтів. Вибираючи дизайн, замовник може взяти в якості основи існуючий варіант і модифікувати його, або ж попросити розробити проект з нуля. Фахівці Maestro Kitchen обов'язково виїдуть на місце монтажу майбутньої кухні, щоб зробити точні виміри і запропонувати найкращі дизайнерські рішення для конкретного приміщення.

Переваги замовлення індивідуальної кухні

У проєкту кухні під замовлення є декілька переваг:

  • габарити кожної деталі будуть з точністю до міліметра відповідати задумці, складаючись в гармонійну композицію, яка ідеально встане до приміщення;
  • клієнт може вносити корективи до будь-якої частини проєкту, починаючи від загальної дизайнерської ідеї, і закінчуючи підбором матеріалів;
  • готова кухня буде відтворювати смак власника і добре поєднуватися з іншими приміщеннями в будинку;
  • клієнтові не доведеться платити націнки, тому що він працює безпосередньо з виробником.

Maestro Kitchen by ETC надає 2 роки комплексної гарантії. Ви отримаєте кухню, яка буде зручною, функціональною і прослугує довгі роки.

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