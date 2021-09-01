Де замовити дизайнерську кухню в Києві?

Хоча поширений варіант — замовлення готових кухонь за стандартним дизайном, він не підійде тим, хто хоче отримати по-справжньому комфортну кухню. У такого рішення багато мінусів, головні з яких — шаблонність і нездатність ідеально встати у конкретне приміщення. Люди, які цінують якість, вирішать замовити кухню преміум-класу за індивідуальними параметрами. Дизайнерська кухня на замовлення буде відповідати навіть детальним вимогам і стане найзатишнішим місцем в будинку.
Де замовити кухню за індивідуальним проектом?
Виробник Maestro Kitchen by ETC пропонує дизайнерські кухні класу преміум в Києві. Оформити заявку можна на офіційному сайті компанії, там само розміщені приклади дизайну кухонь, виконані для попередніх клієнтів. Вибираючи дизайн, замовник може взяти в якості основи існуючий варіант і модифікувати його, або ж попросити розробити проект з нуля. Фахівці Maestro Kitchen обов'язково виїдуть на місце монтажу майбутньої кухні, щоб зробити точні виміри і запропонувати найкращі дизайнерські рішення для конкретного приміщення.
Переваги замовлення індивідуальної кухні
У проєкту кухні під замовлення є декілька переваг:
- габарити кожної деталі будуть з точністю до міліметра відповідати задумці, складаючись в гармонійну композицію, яка ідеально встане до приміщення;
- клієнт може вносити корективи до будь-якої частини проєкту, починаючи від загальної дизайнерської ідеї, і закінчуючи підбором матеріалів;
- готова кухня буде відтворювати смак власника і добре поєднуватися з іншими приміщеннями в будинку;
- клієнтові не доведеться платити націнки, тому що він працює безпосередньо з виробником.
Maestro Kitchen by ETC надає 2 роки комплексної гарантії. Ви отримаєте кухню, яка буде зручною, функціональною і прослугує довгі роки.