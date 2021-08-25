Легендарний автомобіль для тих, хто цінує потужність

Форду Мустангу вже більше ніж півстоліття, але модель досі випускається. Зараз з конвеєра сходить шоста генерація авто, а купити Форд Мустанг – мрія багатьох автомобілістів. Сервіс OLX дозволяє вибрати й придбати цю модель різних років випуску.

Культовий автомобіль з багаторічною історією

Хоча першій генерації вже понад 50 років, вона досі має неповторний образ, який легко впізнає кожен, хто хоч раз чув про модель. Більш того, машини 60-70-хх років минулого сторіччя коштують більше, ніж деякі сучасні варіанти.

Незалежно від покоління, для Форд Мустанг характерні такі особливості:

потужний двигун;

салон, орієнтований на 2-х людей;

унікальний дизайн панелі приладів;

агресивний зовнішній вигляд.

Всупереч розповсюдженій помилці, серед автомобілів Форд Мустанг є не лише надпотужні машини з сотнями кінських сил під капотом. В 70-90-хх роках випущено багато автомобілів з більш стриманими показниками (90-150 к. с.). Але в останні 20 років з конвеєра сходять лише потужні мустанги, потужність двигуна яких досягає 500 к. с. та навіть більше.

Кому сподобається Форд Мустанг?

Потужний спорткар подобається багатьом, але не для кожного він підходить. Перш за все це стосується надвеликої потужності. Експлуатувати таке авто в межах міста не дуже зручно. Але якщо доводиться часто їздити між містами України по якісному дорожньому покриттю, то робити це за допомогою Мустанга набагато швидше.

Водночас салон спроєктований таким чином, що їздити з комфортом може лише 2 людини на передніх сидіннях. Звичайно, є моделі на 4 місця, але позаду дах різко опускається, а для ніг задніх пасажирів недостатньо місця. Не варто розраховувати і на економічність авто. В залежності від об'єму двигуна витрати палива складають від 10 до 30 літрів на 100 км.

Гідно оцінити автомобіль зможуть лише поціновувачі швидкості та потужності. Саме для спортивної їзди пристосований цей автомобіль. Він розганяється до сотні кілометрів на годину (в залежності від двигуна та покоління) за 3,5-8,3 секунди.