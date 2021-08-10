TikTok обігнав Facebook і став найпопулярнішим застосунком у світі

Популярний сервіс для створення і перегляду коротких відеороликів TikTok обігнав Facebook і став найбільш завантажуваним додатком у світі. До цього Facebook міцно утримував першу позицію серед соціальних мереж.

Про це свідчать дані звіту Nikkei Asia.

Зростання числа користувачів TikTok останнім часом було зумовлене поєднанням низки факторів, зокрема глобальною пандемією коронавірусу, яка змусила людей сидіти вдома довгі місяці. Це призвело до різкого зростання популярності платформи серед дуже різних верств населення та вікових груп, включаючи навіть літніх людей.

Зростанню TikTok також посприяло припинення переслідування соціальної мережі владою США. Американський уряд за часів президентства Дональда Трампа заборонив TikTok і WeChat. Проте з приходом до влади Джо Байдена заборону скасували, що спричинило приплив американських користувачів TikTok.

Друге місце рейтингу посідає Facebook, третє - WhatsApp. Далі йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і Twitter.