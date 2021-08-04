Михайло Поплавський презентував новий сучасний кліп на пісню “Батько”

Лише нещодавно вийшла «гастрономічно-патріотична» серія нових відеокліпів Михайла Поплавського («Сало», «Українські вареники», «Український борщ»), і ось маестро взявся за тему сім’ї. Минулого тижня вийшов кліп «Сину мій», а вже 3 серпня в Київському університеті культури відбулася презентація концертного кліпу на пісню «Батько».

Вперше цю пісню у виконанні Михайла Поплавського, українці почули ще років 10 тому.

Потужне відео, зняте з використанням сучасних cвітових технологій, розраховане на нове покоління, на молодь. Метою якого було нагадати про цінність батьківської любові. І сльози, що виступили на очах у глядачів, доводять, що творці кліпу зуміли достукатись до сердець кожного.

– Пісня «Батько» – про вічні людські цінності! Батьківську любов, мудрість, підтримку та віру. Батьки дають життя, вчать людяності, доброті, милосердю та любові до Батьківщини. Гартують дух та вселяють віру в себе. Батьки – це святі люди для кожного з нас! Любіть і цінуйте своїх батьків. Бережіть їх, поки вони живі! – сказав Михайло Поплавський.

Теплі спогади про дитинство

Поціновувачі творчості Михайла Михайловича вже звикли до його яскравих кліпів, та «Батько» – знятий у стриманій, суто «чоловічій» стилістиці – в темних кольорах.

– Батько працював їздовим на фермі і все моє дитинство у нас були коні. Я навіть допомагав батькові ними керувати. А ще, коли я був дорослим, я приїхав до батька і він мені сказав: Михайле, мої роки пролетіли як один день, тож насолоджуйся кожною миттю і живи на всі сто. І я досі дотримуюсь цієї батьківської настанови, – згадує Михайло Михайлович.

Батько! Ти мене просив:

Сину, гідним чоловіком будь!

Батько! Ти благословив

На щасливу путь! На щасливу путь!

На відео швидко біжать вільні коні, які немовби переносять усіх назад у дитинство. А за ними з’являється ретро-фото Михайла Поплавського-старшого. В очах його спокій та мудрість – і ці якості він зумів передати своїм дітям.

Ще одною несподіванкою став виступ зведеного чоловічого хору факультету музичного мистецтва КНУКіМ – 20 статних красенів, які з’їхались на запрошення ректора з усієї країни. Всі хористи одягнені у смокінги, що надало надзвичайної урочистості відео, а масштабне і потужне виконання пісні зробило її справжньою одою батькові.

Олена Вінярська цього разу відмовилась від шоу з постановкою танців на користь багатоголосного співу. Режисерка майстерно поєднала сучасність і класику та зуміла у віртуальній реальності передати справжні почуття.

Нагода згадати наших батьків

– Дякую, Михайле Михайловичу, що ви піднімаєте теми вічних цінностей: попередній кліп про сина, зараз про батька. Ви – великий українець. Я дивився кліп і згадував свого тата, – так привітав з виходом нового кліпу Павло Зібров. І також відмітив особливості оранжування. – Приспів, коли співає чоловічий хор, нагадує церковний спів і це дає колосальну енергетику.

Нагадаємо, що Михайло Михайлович і сам батько. Тож привітати його з прем’єрою прийшли невістка Аліна та син Олександр, подякувавши за батьківську любов.

Приїхали на свято й гості з-за океану. Авторка пісень Наталія Багмут, яка зараз живе в Каліфорнії, розповіла, що українці в США знають і люблять пісні Михайла Поплавського.

– Тож хочу нагородити вас відзнакою «За популяризацію української пісні в Америці», – сказала Багмут, вручаючи маестро почесний диплом.

На презентацію завітав також і третій Президент України Віктор Ющенко. Він відмітив значний вклад ректора КНУКіМ в українську культуру, адже саме завдяки культурі людина усвідомлює, хто вона є насправді.

– Це гарна нагода згадати сьогодні наших батьків, – зазначив Віктор Андрійович. – Сказати про них добре слово. Коли я дивлюсь на фотографію батька Михайла Михайловича, то бачу глибоку філософію у його погляді. Видно що це дуже добра людина, яка не зробила нікому зла, чесно та гідно прожила своє складне життя.

ЛИШЕ ЦИФРИ

4 години – знадобилось команді, щоб відзняти кліп.

20 хористів взяло участь у зйомках. Це, певно, зробило його наймасовішим серед усіх кліпів Михайла Поплавського.

Це вже 15-й кліп Михайла Поплавського, який знімали за допомогою сучасний технологій: LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

КОМАНДА

Режисер - відома кліпмейкерка Олена Вінярська.

Другий режисер – Михайло Харченко.

Оператор-постановник – Дмитро Мислінчук.

3D-графіка, віртуальна реальність «Unreal Engine», віджеїнг, відеодизайн створювалися компанією «Pravdin Production».