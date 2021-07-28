Михайло Поплавський презентував кліп на пісню «Сину мій» (музика – Ніколо Петраш, слова – Людмила Пономаренко). Якщо попередні відеороботи маестро були більш епатажними, до чого публіка вже звикла, то в цьому кліпі акцент був зроблений на душевності та важливості родинних цінностей у нашому житті.

-Діти – це гордість, надія батьків і продовження роду. І ми живемо вірою в їхнє щасливе майбутнє. Кожен із нас бачить у своїх дітях себе, - говорить Михайло Михайлович.

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Ця відеоробота є особливою для Михайла Михайловича, бо головним актором кліпу став його шестирічний онук – Єгор. Він зіграв сина маестро – Олександра в дитинстві.

Михайло Поплавський жартує, що в якості гонорару онук попросив iPhone 13 Prо, який вже повинен вийти восени цього року.

– Я дуже задоволений, як Єгор себе поводив на знімальному майданчику та як працював з режисером, – зізнається Михайло Поплавський.

Модне відео було знято з використанням сучасних технологій: LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки. Режисером кліпу виступила відома кліпмейкерка Олена Вінярська, яка вже зняла Михайлу Поплавському кілька відео.

– Ідея кліпу дуже зворушлива – любов батька до сина. Це унікальні відносини. Любов і захист, упевненість та віра в себе – найбільший дар батька синові. Тільки за успіхи сина батько радіє більше, ніж за власні. Головний герой Михайло Поплавський через гру в шахи занурює сина в дорослий світ, дає поради у рішенні важливих кроків. А малий, у свою чергу, ділиться з батьком своїм дитячим світосприйняттям – фантазіями, комп’ютерними іграми та цікавими для нього розвагами. Книжка коміксів –це інтерпретація «Маленького принца» Антуана де Сент- Екзюпері зі словами з пісні «Сину мій», головне – «Щоб безхмарною була твоя дорога». А якщо будуть хмари, то головний герой кліпу Михайло Поплавський, як усі справжні батьки зроблять усе, щоб ці «хмари», не були великими. Любов батька – виняткова. У ній мало слів та вона безцінна. Саме ці щемливі та проникливі почуття і є головним месседжем кліпу, – розповіла режиссерка кліпу Олена Вінярська.

На презентації кліпу були присутні рідні Михайла Михайловича – син Олександр з дружиною Аліною, і звісно ж Єгор, для якого зйомки в кліпі стали акторський дебютом.

-Ми дуже пишаємося цією відеороботою, не тільки тому, що там знімався Єгор. В пісні є дійсно дуже важливі слова, які близькі серцям усіх батьків, –зазначила невістка Михайла Михайловича Аліна Поплавська.

Завітали на презентацію і зіркові гості – Віктор Павлік, Дмитро Коляденко, Павло Зібров та інші.

Віктор Павлік, у якого недавно народився син, зізнався, що ця відеоробота його дуже розчулила.

- Я з великим трепетом дивився цей кліп. Мені одразу сподобалась пісня, вона дуже хітова, – говорить артист. –Буквально з першого приспіву у мене з’явилися сльози на очах, мурахи по тілу. Мені, як молодому батьку було дуже приємно слухати цю пісню і дивитися кліп. Великому кораблю – велике плавання.

Попередні кліпи Михайла Михайловича на хіти «Український борщ», «Українські вареники» , «Сало» уже зібрали мільйони переглядів в Ютубі. Маестро впевнений, що відео на пісню «Сину мій », з якої він почав серію родинних відеокліпів, також знайде свого глядача.

–В цьому напрямі мало хто з артистів знімає відеокліпи. Я впевнений, міцна сім’я – міцна держава, – каже артист.

Зовсім скоро Михайло Поплавський представить кліп на ще одну проникливу композицію «Батько», режисером якої виступила також Олена Вінярська. Їх тандем дійсно можна назвати успішним – разом їм вдається як епатувати, так і розчулювати глядача своєю щирістю і відкритістю.