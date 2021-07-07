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На сайти президента України та СБУ здійснили мережеву атаку

Ресурси органів влади не працювали деякий час, але доступ вдалося відновити. 

На сайти президента України та СБУ здійснили мережеву атаку
Фото: itar-tass.com

У другій половині дня 6 липня через аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів перестали працювати сайти СБУ, президента України та інших органів державної влади. Причиною збою були атаки, повідомили у Держспецзв'язку.

Зловмисники здійснили атаку DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади, а також мережеву атаку, спрямовану на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку.

Саме друга атака спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів. 

"Засобами Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет. Станом на 21:00 спільними зусиллями фахівців Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів організовано роботу через резервні фізичні канали зв’язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що з 9 по 15 червня на державні інформаційні ресурси України здійснили понад 50 000 кібератак. Це на 17% вище, ніж за попередні сім днів. 

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