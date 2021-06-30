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SpaceX почала черговий масовий запуск супутників. Відео

Falcon 9 виводить на орбіту 88 супутників. 

Компанія Ілона Маска SpaceX почала черговий масовий запуск супутників із ракети. Нині у космос відправляється партія із 88 апаратів.

На сайті компанії повідомляється, що це друга спеціальна місія SpaceX за програмою SmallSat Rideshare Transporter-2. Під час неї запускають менше супутників, ніж було під час першої місії. Однак ця місія фактично виводить на орбіту вироби більшої кількості замовників. 

До цього числа входить і замовлення від Міноборони США, супутники дистанційного зондування Землі від аргентинської компанії Satellogic та фінської ICEYE, а також Інтернет-супутники Starlink , пише "Ліга нет"

Ракета Falcon 9 стартувала з мису Канаверал у Флориді. Перша ступінь ракети успішно приземлился. 

Falcon 9 – це ракета-носій, яка частково може використовуватися повторно. 

Нагадаємо, партія з 58 супутників Starlink була запущена 13 червня, загалом на орбіті їх 538. Уперше запуск таких супутників відбувся в травні 2019 року.

Планується, що 12 000 супутників Starlink створять повномасштабну мережу, яка повинна забезпечити глобальне інтернет-покриття. Засновник SpaceX Ілон Маск планує покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом до кінця 2020 року

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