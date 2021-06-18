На українські державні інформресурси за минулий тиждень здійснили більше 50 000 атак

За минулий тиждень, з 9 по 15 червня, на державні інформаційні ресурси України здійснили понад 50 000 кібератак. Це на 17% вище, ніж за попередні сім днів.
Більшість нападів була мережевими атаками прикладного рівня. Система захищеного доступу держорганів заблокувала 19 DDoS-атак, переважно на вебресурси президента, повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня):
- спроб отримання прав користувача – 49%
- спроб отримання прав адміністратора – 22%
- порушень корпоративної політики безпеки – 8%
- підозрілого виконувального коду – 8%
- застосування нестандартних протоколів – 8%
Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів (приблизно на рівні попереднього тижня).
Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%).
Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74% та фішингу – 25%.
Нагадаємо, що у лютому російські хакери атакували систему документообігу державних органів України. Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади.