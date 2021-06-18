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На українські державні інформресурси за минулий тиждень здійснили більше 50 000 атак

Заблоковано 19 DDoS-атак, які переважно були спрмовані на сайти президента. 

На українські державні інформресурси за минулий тиждень здійснили більше 50 000 атак
Фото: http://vesti.kz

За минулий тиждень, з 9 по 15 червня, на державні інформаційні ресурси України здійснили понад 50 000 кібератак. Це на 17% вище, ніж за попередні сім днів. 

Більшість нападів була мережевими атаками прикладного рівня. Система захищеного доступу держорганів заблокувала 19 DDoS-атак, переважно на вебресурси президента, повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 177 118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня):

  • спроб отримання прав користувача – 49%
  • спроб отримання прав адміністратора – 22%
  • порушень корпоративної політики безпеки – 8%
  • підозрілого виконувального коду – 8%
  • застосування нестандартних протоколів – 8%

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінцидентів (приблизно на рівні попереднього тижня).

Більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%).

Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74% та фішингу – 25%.

Нагадаємо, що у лютому російські хакери атакували систему документообігу державних органів України. Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади. 

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