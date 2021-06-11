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СБУ заблокувала сall-центри, які надавали послуги компаніям країни-агресора

Перевіряється інформація про передачу бази даних.

СБУ заблокувала сall-центри, які надавали послуги компаніям країни-агресора

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність мережі call-центрів у Кропивницькому та Кривому Розі.

Пнро це повідомила пресслужба СБУ.

"Організатори надавали віддалені послуги комерційним структурам, офіційно зареєстрованим у країні-агресорі та ТОТ АР Крим, у тому числі санкційній компанії «Яндекс».", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що оператори call-центрів збирали інформацію про персональні дані, реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів.

Наразі перевіряється інформація про передачу бази даних замовникам з країни-агресора.

"Співробітники СБУ задокументували, що call-центри не були зареєстровані в Україні як суб’єкти господарської діяльності. У такий спосіб вони ухилялися від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету", - зазначили в СБУ.

Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни. Під час обшуків в офісних приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили: понад 100 магнітних носіїв інформації; 120 персональних комп’ютерів з програмним забезпеченням російської компанії "Яндекс"; 4 сервери; документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані фіскальними органами РФ.

Одному з організаторів роботи call-центрів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у 2019 році російська компанія "Яндекс" купила права на показ "Слуги народу".

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