Прокуратура Криму звернулася до суду у зв'язку з незаконним користуванням надрами

Окружний адміністративний суд Києва та Житомирський адміністративний суд відкрили провадження за трьома позовами прокуратури АР Крим в інтересах держави в особі Державної служби геології та надр України до трьох компаній про анулювання спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Правоохоронні органи автономії встановили факт порушення вимог природоохоронного законодавства в частині дотримання порядку користування надрами на території Автономної Республіки Крим. Зокрема, встановлено, що до окупації півострова двом українським та одній російській компаніям видано спеціальні дозволи на користування надрами. У 2014 році, після окупації півострова, компанії здійснили свою перереєстрацію відповідно до законодавства РФ, продовживши діяльність і видобуток корисних копалин як російські суб’єкти господарювання, однак на підставі зазначених спеціальних дозволів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці компанії не подавали обов'язкової звітності і не інформували Держгеонадра про стан виконання програми робіт, чим порушили умови користування надрами, передбачені законодавством.

Водночас, правовідносини у сфері надрокористування мають спрямовуватися на ефективне використання ресурсного та інвестиційного потенціалу родовищ, а також на наповнення державного бюджету України коштами від їх промислового видобування. Саме тому прокуратура звернулася з позовними заявами про анулювання зазанченим компаніям спеціального дозволу на користування надрами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує затвердити стратегію зовнішньополітичної діяльності, цілями якої є, зокрема, притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також - повернення окупованих територій.