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"Укрзалізниця" збільшує кількість веловагонів у Карпатах

Капітально відремонтовані приміські поїзди 2021 року облаштовуються велотримачами.

"Укрзалізниця" збільшує кількість веловагонів у Карпатах
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця", враховуючи початок велосезону в Карпатах, продовжує обладнувати приміські електропотяги спеціальними тримачами для велосипедів.

Про це повідомила пресслужба "УЗ".

Так, з 12 червня почне курсувати електропоїзд № 7001/7002 сполученням Львів - Мукачево - Львів, у якому можна буде комфортно перевозити велосипеди.

Крім того, з 5 червня вже вийшов на маршрут відремонтований поїзд № 829/830 Львів - Ужгород - Львів, у якому також можна  перевозити велосипеди.

"Нагадуємо, що перевозити велосипеди у потягах далекого сполучення та швидкісних наразі можна тільки в розібраному та упакованому вигляді на місцях, передбачених для ручної поклажі. А капітально відремонтовані приміські поїзди 2021 року облаштовуються велотримачами. Зазвичай це - від 8 до 16 місць для велосипедів у головних вагонах. З велосипедами вже можна комфортно подорожувати також у поїздах, які з 15 березня курсують за маршрутом Святошин - Буча в межах проєкту Kyiv City Express", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, в 2019 році "Укрзалізниця" дозволила транспортувати велосипеди в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+".

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