На Донбасі окупанти поранили військового ЗСУ

Зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню за добу.

Від початку доби, 10 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. А поблизу Старогнатівки - відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.

На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення ООС зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.