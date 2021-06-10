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Освітній комітет рекомендував Раді дозволити іноземцям навчання у вишах російською мовою

Мовний омбудсман виступив проти таких змін. 

Освітній комітет рекомендував Раді дозволити іноземцям навчання у вишах російською мовою
Фото: Alexey Grygorenko

Комітет з питань освіти, науки та інновацій на засіданні 9 червня рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт, що передбачає навчання у вишах російською мовою для іноземців та осіб без громадянства. 

Народна депутатка "Голосу" Наталія Піпа в Facebook повідомила, що мова йде про проєкт закону 3717, який передбачає зміни до закону "Про вищу освіту". 

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт за основу і в цілому. Раніше його відправили на повторне перше читання.

"У Комітеті доопрацювали законопроєкт: уточнили назву, внесли зміни у термін набрання чинності — його продовжено на місяць, привели у відповідність до законодавства термінологію. Пропонуємо включити норму для іноземців або осіб без громадянства, які планують здобувати освіту в Україні за кошти фізичних або юридичних осіб, про те, що навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому навчальні заклади забезпечують обов’язкове вивчення державної мови протягом усього періоду навчання. У законодавстві є колізія щодо мови навчання”, - цитує нардепку від "Слуги народу" Юлію Гришину УНН.

За її словами, найбільш затребуваними мовами для іноземних студентів в Україні є англійська і російська. 

Нардепка Піпа на засіданні зазначила, що в законопроєкт можна включити дозвіл на здобуття англійською або офіційними мовами ЄС, щоб не включати російську як мову країни-агресора.

Мовний омбудсман Тарас Кремінь у Facebook зазначив, що проти змін до закону "Про вищу освіту". Він заявив, що розцінює це як "чергову атаку на мовне законодавство України". За його словами, іноземці та особи без громадянства можуть вчити одну або декілька дисциплін англійською та іншими офіційними мовами Євросоюзу і без змін до законодавства. 

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт уже виносили на розгляд Верховної Ради у вересні 2020, але його відхилили. 

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