В Харкові затримали чоловіка, який розгулював містом з бойовою гранатою

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який розгулював містом з бойовою гранатою Ф-1. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“9 червня о 17:47 до поліції надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику біля одного з будинків по вулиці Руслана Плоходька знаходиться чоловік з предметом, схожим на гранату. На місце події були направлені екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група ... Менш ніж за півгодини поліцейські встановили місцезнаходження громадянина у під'їзді будинку на вулиці Салтівське шосе”.

Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у нього предмет, який за висновками фахівців виявився бойовою гранатою Ф-1. Боєприпас разом із запалом вилучені. Чоловіка затримали та доставили до Харківського районного управління поліції.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, напередодні в одному з районів Харкова підірвали гранату. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей, в тому числі двоє неповнолітніх юнаків.