У Києві перекривали міст Метро через підозрілу знахідку

Сьогодні, 9 червня, в Києві перекривали міст Метро через підозрілу знахідку.

За даними столичної поліції, на місці події працювали представники відповідних профільних служб. Правоохоронці забезпечували охорону прилеглої території та проводили її додатковий огляд.

"Сьогодні до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту «Метро» на пішохідній зоні. Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб та відомств", - сказано в повідомленні.

Згодом у поліції повідомили, що правоохоронці завершили перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року міст Метро на кілька годин перекривали через чоловіка, який зупинив свій автомобіль на проїжджій частині і погрожував підірвати його. Після тривалих переговорів чоловік здався, у нього при собі не було вибухівки.

"Мінером" виявився звільнений військовослужбовець Олексій Белько, у нього були проблеми з психікою.

У 2020-му міст Метро перекривали через повідомлення про вибухівку щонайменше двічі.

Міст Метро - перший метроміст через Дніпро в Києві. Разом з Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку "Гідропарк". На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.