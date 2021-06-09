Переваги дверей прихованого монтажу

Актуальна новинка у світі будівництва і дизайну, один з фаворитів на міжнародних виставках в останні роки - двері прихованого монтажу, або невидимі двері, як їх заведено називати. Чому вони дійсно заслуговують на увагу, і які переваги мають, читайте нижче.

Невеликий простір - не проблема

У міжкімнатних дверях прихованого монтажу відсутні всім звична дверна коробка і лиштва. Це сильно економить місце!

Такі вироби можна легко встановити у ванній кімнаті, коридорі, холі, на кухні. Вас не зупинять навіть вузькі отвори.

Монтаж в будь-яких умовах

Встановити невидимі міжкімнатні двері можна в абсолютно різних приміщеннях, параметри не важливі. Занадто високі, широкі або вузькі отвори не стануть на заваді, як і неправильна форма, характерна для кімнат зі скошеними стелями й місця під сходами. Ніяких обмежень, компромісів, можна втілювати дизайнерські мрії, пустити в дію весь простір під свої потреби.

Зовні міжкімнатні двері й стіна - єдине ціле

Головна перевага двері з прихованою алюмінієвою коробкою - незвичайний зовнішній вигляд. Якщо хочете, вона може практично на сто відсотків злитися з навколишнім оточенням. Її наявність ви помітите тільки з дуже близької відстані - видасть ручка. В іншому - це продовження стіни й можливість зберегти гармонію в дизайні. Ви спокійно будете робити акценти на інших елементах інтер'єру: меблів, текстилі, декорі. Щоб двері з прихованою коробкою зовні не виділялася, їх просто заздалегідь забарвлюють в однаковий зі стінами колір або обклеюють такими ж шпалерами.

Більше свободи та ніяких зайвих деталей

У багатьох заміських будинках і квартирах, офісних будівлях в одному приміщенні можуть одночасно перебувати 2-5 міжкімнатних дверей.

Стандартні моделі притягують до себе увагу, візуально «з'їдають» квадратні метри, роблять коридор значно менше. Приховані коробки розвантажують простір, позбавляють його від непотрібних елементів і роблять єдиним, а не роздробленим на частини.

Декоративне оздоблення на ваш смак

Двері з прихованим коробом часто проводять без обробки. Явна перевага такого підходу - не потрібно перебирати десятки різних моделей в каталогах і магазинах. Просто замовляєте «нейтральне полотно» і пізніше «підлаштовуєте» його під конкретний інтер'єр. Найпростіше його забарвити в тон стін або наклеїти шпалери, але ви не обмежуєтеся лише цими дизайнерськими рішеннями.

Джерело фотографій: https://portes.ua/mezhkomnatnye-dveri-skrytogo-montazha/