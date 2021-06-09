Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
Три вопроса для суда: кто, где и чем сбил МН17?
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
У Держдепі США пояснили відмову від санкцій проти Nord Stream 2
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Макрон отримав ляпаса під час спілкування з громадянами (оновлено)
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Померла начальник відділу внутрішніх комунікацій "Нафтогазу" Ганна Гончарик
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
В Офісі президента виправили деталі переговорів Зеленського та Байдена (оновлено)
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
У Росії можуть посадити до в'язниці за носіння нової форми збірної України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Переваги дверей прихованого монтажу

Актуальна новинка у світі будівництва і дизайну, один з фаворитів на міжнародних виставках в останні роки - двері прихованого монтажу, або невидимі двері, як їх заведено називати. Чому вони дійсно заслуговують на увагу, і які переваги мають, читайте нижче.

Невеликий простір - не проблема

У міжкімнатних дверях прихованого монтажу відсутні всім звична дверна коробка і лиштва. Це сильно економить місце!

Такі вироби можна легко встановити у ванній кімнаті, коридорі, холі, на кухні. Вас не зупинять навіть вузькі отвори.

Монтаж в будь-яких умовах

Встановити невидимі міжкімнатні двері можна в абсолютно різних приміщеннях, параметри не важливі. Занадто високі, широкі або вузькі отвори не стануть на заваді, як і неправильна форма, характерна для кімнат зі скошеними стелями й місця під сходами. Ніяких обмежень, компромісів, можна втілювати дизайнерські мрії, пустити в дію весь простір під свої потреби.

Зовні міжкімнатні двері й стіна - єдине ціле

Головна перевага двері з прихованою алюмінієвою коробкою - незвичайний зовнішній вигляд. Якщо хочете, вона може практично на сто відсотків злитися з навколишнім оточенням. Її наявність ви помітите тільки з дуже близької відстані - видасть ручка. В іншому - це продовження стіни й можливість зберегти гармонію в дизайні. Ви спокійно будете робити акценти на інших елементах інтер'єру: меблів, текстилі, декорі. Щоб двері з прихованою коробкою зовні не виділялася, їх просто заздалегідь забарвлюють в однаковий зі стінами колір або обклеюють такими ж шпалерами.

Більше свободи та ніяких зайвих деталей

У багатьох заміських будинках і квартирах, офісних будівлях в одному приміщенні можуть одночасно перебувати 2-5 міжкімнатних дверей.

Стандартні моделі притягують до себе увагу, візуально «з'їдають» квадратні метри, роблять коридор значно менше. Приховані коробки розвантажують простір, позбавляють його від непотрібних елементів і роблять єдиним, а не роздробленим на частини.

Декоративне оздоблення на ваш смак

Двері з прихованим коробом часто проводять без обробки. Явна перевага такого підходу - не потрібно перебирати десятки різних моделей в каталогах і магазинах. Просто замовляєте «нейтральне полотно» і пізніше «підлаштовуєте» його під конкретний інтер'єр. Найпростіше його забарвити в тон стін або наклеїти шпалери, але ви не обмежуєтеся лише цими дизайнерськими рішеннями.

Джерело фотографій: https://portes.ua/mezhkomnatnye-dveri-skrytogo-montazha/

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також