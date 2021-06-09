Окупанти шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. В районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, окупаційні війська глушать безпілотники моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній Україні території. Дальність дії окремих "глушилок" може сягати 120 км.