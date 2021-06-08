Київський стоматолог намагався вбити свою колишню тещу, пошкодивши гальма її авто

Раніше йому також було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної пацієнтки.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 33–річному лікарю-стоматологу у вчиненні замаху на вбивство.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Раніше, у березні 2021 року, чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство 70-річної жінки, яка була його пацієнткою, у розбійному нападі на ще одну жінку, крадіжці, шахрайстві на 400 тис. гривень та погрозі насильством прокурору під час обрання йому запобіжного заходу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК).

"Під час розслідування правоохоронці встановили причетність підозрюваного до ще одного особливо тяжкого злочину.

Так, у липні 2020 року підозрюваний на грунті тривалих неприязних відносин здійснив замах на вбивство колишньої тещі шляхом створення умов, необхідних для настання дорожньо-транспортної пригоди. Реалізуючи злочинний задум, підозрюваний, достеменно знаючи, де працює потерпіла та на якому автомобілі вона пересувається, здійснив пошкодження гальмівного шлангу та системи газо-балонного обладнання, що у подальшому могло призвести до ДТП та вибуху автомобіля", - зазначили в прокуратурі.

Однак, під час руху потерпіла зрозуміла, що гальмівна система несправна, тому здійснила екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручних гальм.

Наразі підозрюваному продовжено термін тримання під вартою. Досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні триває.

"Нагадуємо, що на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження відносно цієї ж особи за фактами вчинення інших тяжких злочинів. А саме, у Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України та Броварському міськрайонному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у квітні колишній чоловік власниці київського салону краси отримав довічне ув'язнення за її вбивство.