Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Національна поліція виявила незаконне виробництво алкоголю на державному підприємстві "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук", яке входить до структури Національної академії наук.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, нелегальне виробництво на території ДП організували троє службових осіб підприємства. Ними було виготовлено понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, який продавали під виглядом відомих брендів. Прибуток становив понад 1,3 млн гривень.

Всім трьом повідомили про підозру за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 і ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 - незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua