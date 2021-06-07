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​У Луцьку автівка збила на переході батька з двома дітьми

Один хлопчик у тяжкому стані.

​У Луцьку автівка збила на переході батька з двома дітьми
Фото: Центр безпеки м. Луцька

У Луцьку на Ковельскій вулиці в неділю, 6 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждали двоє малих дітей п'яти і дев'яти років та їхній батько.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

29-річний водій Ford Focus не скинув швидкість перед нерегульованим переходом, на який саме вийшли пішоходи. Побачивши людей, він намагався загальмувати та повернути вбік, але уникнути зіткнення не вдалося.

Всіх трьох пішоходів з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Один хлопчик у тяжкому стані.

Фото: vl.npu.gov.ua

Фото: vl.npu.gov.ua

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження", - розказав прессекретар поліції Олег Плазовський.

Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до восьми років позбавлення волі.

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