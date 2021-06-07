Зеленський поставив за мету висадити в Україні за три роки мільярд дерев

Президент Володимир Зеленський оголосив про підписання указу про запуск програми, метою якої є збільшення в Україні площі лісів на 1 мільйон гектарів.

"Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів. Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні мільярд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати саме тут на нашій зустрічі", - сказав Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".

За словами Зеленського, реформування лісової галузі України відбувається вперше за 50 років.

"Ми почали це перетворення. Всі ці перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять кращі європейські практики і зроблять цю галузь максимально відкритою. Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують "сірий" ринок", - сказав президент.

Під час пресконференції після свого виступу Зеленський заявив, що Україні вже вдалося ліквідувати системну незаконну вирубку лісів.

"Як система це повністю зупинено - і з точки зору перевезення через митницю, і з точки зору вирубки лісу в Карпатах. Поодиноких випадків багато. Чи є це окремі великі компанії? На жаль, цим і правоохоронці займалися, і правоохоронці кришували. Зараз я вважаю, такого системного вже немає", - сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

"Чистять ліс? Так. Щось вирубують? Так. Але ще раз кажу: системну [вирубку] ми зупинили", - додав він.

Зеленський також підкреслив, що всі зусилля держави будуть марними, якщо мешканці лісних регіонів самі не припинять вирубку.

"При всій повазі до Франківщини, там люди живуть, і вони ж на цьому заробляють. Це ті самі лісники, які знаходяться там. І коли ви їх вичищаєте, замінюєте, вони три-чотири місяці попрацювали - і знов починають це робити. Якщо люди на місцях не розуміють цінність своєї природи, до кінця ці плями, на жаль, ви не виведете. Все одно є людський фактор", - сказав президент.

Нагадаємо, що за даними Держлісагентства, загальна площа лісового фонду України становить близько 10,4 млн га.