Байден не запрошуватиме Зеленського у Вашингтон перед зустріччю з Путіним через "Нафтогаз", - ЗМІ

Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела в адміністрації Байдена.

"Білий дім розглядав можливість запрошення,... але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав в адміністрації стурбованість тим, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією", - пише видання.

Байден візьме участь в саміті "Великої сімки" у Великобританії 11-13 червня, в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня, а 16 червня він зустрінеться з Путіним.

Нагадаємо, Байден розраховує обговорити з Путіним ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також - тему стратегічної стабільності. Раніше в МЗС повідомляли, що перед зустріччю з Путіним президент США проведе переговори з Зеленським.

Президент України під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".