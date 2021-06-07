Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
ГоловнаСвіт

Байден не запрошуватиме Зеленського у Вашингтон перед зустріччю з Путіним через "Нафтогаз", - ЗМІ

Білий дім відмовився від цієх ідеї "після рішення змінити керівництво НАК".

Байден не запрошуватиме Зеленського у Вашингтон перед зустріччю з Путіним через "Нафтогаз", - ЗМІ
Фото: РБК-Україна

Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела в адміністрації Байдена.

"Білий дім розглядав можливість запрошення,... але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав в адміністрації стурбованість тим, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією", - пише видання.

Байден візьме участь в саміті "Великої сімки" у Великобританії 11-13 червня, в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня, а 16 червня він зустрінеться з Путіним.

Нагадаємо, Байден розраховує обговорити з Путіним ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також - тему стратегічної стабільності. Раніше в МЗС повідомляли, що перед зустріччю з Путіним президент США проведе переговори з Зеленським.

Президент України під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також