На всеукраїнському екологічному форумі говоритимуть про Чорнобиль та "зелену економіку"

7-9 червня у Києві відбудеться Всеукраїнський форум “Україна 30. Екологія”, участь у якому візьме президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.

Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт.

Заплановані дискусії стосовно “зеленої” економіки екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.

Нагадаємо, перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба вважає, що українці мають виховувати екологічну свідомість та розуміти важливість захисту довкілля.